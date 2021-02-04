В Новом Уренгое запустят пять автобусов до Коротчаево и Лимбяяхи

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

В МУПАТ Нового Уренгоя поступили пять новых и современных автобусов. Каждый из них оснащен подъемными механизмами для инвалидов-колясочников.

Транспорт, приобретенный на окружные средства, будет курсировать по маршруту Новый Уренгой - Коротчаево - Лимбяяха.

Как рассказал глава города Андрей Воронов, обновление автопарка назрело уже давно. Жители отдаленных районов обращались с этим вопросом к Дмитрию Артюхову еще в августе 2019 года.

В 2020 году в рамках государственной программы ЯНАО «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2024 гг.» в город поступило восемь новых автобусов (3 ПАЗа и 5 ЛИАЗов). Все они используются в районе Коротчаево.

На данный момент в городе идет приемка автобусов и их постановка на учет в ГИБДД. В ближайшее время они выйдут на линию.