Три войны, падение в вертолете и Беслан: Герой России Вячеслав Бочаров побывал в Ноябрьске

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьск посетил Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров. Его пригласили в качестве гостя специалисты Регионального центра патриотического воспитания. В ходе визита он выступил с лекциями перед молодежью и принял участие в проекте «Эстафета поколений», в том числе в окружном образовательном семинаре для ветеранов-наставников.

В нем приняли участие 35 представителей ветеранских организаций, поисковики из Ноябрьска, Муравленко, Губкинского и Салехарда, а также приглашенные эксперты и представители Росмолодежи. Цель встречи - обсудить вопросы эффективной наставнической деятельности, информационного сопровождения проектов общественников и кибербезопасности.

Также Герой России встретился с учениками школы № 13, где поднял тему фальсификации истории, рассказал о службе в армии и своей биографии военного.

Как отметили ребята, для себя они узнали много нового, в том числе и о трагедии в Беслане. о том, как военные спасали людей и боролись с террористами.

СПРАВКА:

Вячеслав Бочаров, Герой Российской Федерации, полковник: «Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола в 1977 году. Отслужил 25 лет в Воздушно-десантных войсках. Воевал в Афганистане, был сотрудником центра специального назначения - антитеррористического подразделения. В течение 37 лет участвовал в боевых операциях, трижды ранен. За участие в антитеррористической операции в Беслане, за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации Бочарову присвоено звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая Звезда».