В поселке Ханымей открылось отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Фото: правительство ЯНАО

В поселке Ханымей Пуровского района открылось отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». С первого дня в организацию вступили 17 добровольцев, многие из них уже принимали участие в поисках людей.

Заявки от ханымейцев на проведение спасательных операций в отделения ближайших городов - Ноябрьска и Муравленко - поступают практически ежегодно. Во время поиска людей счет идет на минуты, поэтому создание отряда в Ханымее позволит приступить к началу необходимых действий как можно быстрее, не дожидаясь прибытия поисковиков из соседних муниципалитетов.

У каждого участника отряда есть свои обязанности и функции. С ними ханымейских добровольцев познакомили опытные поисковики «Лизы Алерт» из Ноябрьска. В первый день провели обучение: научили пользоваться навигатором, рацией и ориентироваться в лесу с помощью компаса. Отметим, что отряд использует лучшие мировые практики по поиску без вести пропавших, также его участниками разработаны десятки собственных уникальных методик.

Только в прошлом году ямальским отрядом «Лиза Алерт» было проведено более 150 поисковых операций, и с каждым годом их количество растет.

Как рассказал руководитель регионального подразделения Игорь Заборовский, 7 февраля планируется открыть отряд в Лабытнанги, а также активизировать работу в Салехарде.

Напоминаем, что Ямал присоединился к «Лиза Алерт» шесть лет назад, на данный момент в его рядах почти 400 добровольцев. За время своей работы они нашли живыми 373 человека.