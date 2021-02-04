В Ямальском районе более 180 семей переедут в новые дома

Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», благодаря которой продолжается переселение ямальцев в капитальные дома и снос непригодного жилфонда. К примеру, в 2019 - 2020 годах 210 семей были переселены из ветхого и аварийного жилья.

Сейчас в активной стадии строительства находятся шесть многоквартирных домов, в которые, в ближайшие два года, переедут 185 семей. Также в 2021 - 2022 годах начнется строительство еще 11 многоквартирников, это позволит ввести 175 квартир.

-Задачи поставлены губернатором Ямала Дмитрием Артюховым четкие - обеспечить ямальцев качественным капитальным жильем, ускорить темпы расселения, ликвидировать ветхий жилфонд. Хочу отметить, что мы заложили в свои генеральные планы строительства все необходимое, чтобы завершить расселение признанного жилья ветхим и аварийным до 2017 года уже в 2023 году, - отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Также, по его словам, важно не просто быстро строить комфортное жилье, но при этом обеспечивать селян комплексными решениями - всеми необходимыми коммуникациями, благоустроенными дворами, стоянками и освещением.