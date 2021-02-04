Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 февраля 2021 года увеличилось на 61 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 61 человека, с начала периода - 35 864.

Из общего числа болеющих госпитализировано 345 жителей, 19 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 383 человека.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизнь 85-летнего мужчины из Муравленко. Напоминаем, что 1 и 3 февраля также скончались по одному человеку. Во вторник, 2 февраля, зафиксировано две смерти.

Кроме того, за сутки выявлено 15 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 443 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 46 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 11, Надымском районе - 8 и Салехарде - 7.

Далее идут: Шурышкарский район - 6, Пуровский район - 5 и Ноябрьск - 3.

Замыкают список: Губкинский и Лабытнанги - 2, Тазовский и Красноселькупский районы - 1.

Всего в регионе было проведено 4 350 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 193 человека, за весь период - 32 443.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 16 714 человек с COVID-19, с начала периода - 3 917 918. Выздоровевших - 24 546, за весь период - 3 389 913. Умерших - 521, с начала периода - 75 205.