Житель Нового Уренгоя рискует угодить в тюрьму за кражу дорогого ноутбука Фото: Ольга Крыльцова

В новом Уренгое задержали вора, укравшего из магазина бытовой техники ноутбук стоимостью 70 тысяч 400 рублей. Заявление о краже дорогостоящей техники поступило 28 декабря 2020 года от управляющего магазином.

В ходе проверки было установлено, что злоумышленник зашел в торговый зал и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял с витрины ноутбук, спрятал его под куртку и скрылся с места происшествия.

Преступником оказался ранее не судимый мужчина 1991 года рождения. Похищенную технику у него изъяли и вернули в магазин.

На данный момент злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Также в отношении мужчины избирается мера пресечения.

Максимальное наказание по данной стать - до двух лет лишения свободы.

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