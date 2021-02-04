В Красноселькупском районе расследуют трагическую гибель рабочего на месторождении Фото: Ольга Крыльцова

Пуровский следственный отдел возбудил уголовное дело по факту преступления, предусмотренного, ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Происшествие случилось 2 января 2021 года на территории Термокарстового газоконденсатного месторождения Красноселькупского района.

В тот день работники одного из предприятий проводили работы по пропарке трубопровода пожарного водоснабжения от образовавшейся ледяной пробки. Далее слесарь-ремонтник, нарушив технологический процесс и правила безопасности, сделал углошлифовальной машиной прорезь в теле трубопровода. После этого произошла разгерметизация трубопровода с направленным гидравлическим ударом воздушно-водяной эмульсии, потоком которого был смертельно травмирован потерпевший. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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