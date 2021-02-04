Жителю Лабытнанги с опасным заболеваем запретили водить автомобиль Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги проверила исполнение законодательства о соблюдении ограничений к управлению транспортными средствами.

Было установлено, что местный житель, по сведениям ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница», состоит на учете с диагнозом «Синдром зависимости от опиоидов средней стадии». Указанное заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также связанных с источником повышенной опасности. Таким образом, он не имеет право управлять автомобилем.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал, чтобы мужчине запретили водить автомобиль. Судом требования прокурора удовлетворены.

После вступления решения суда в законную силу гражданин будет лишен водительских прав.