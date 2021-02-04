На Ямале итоговое собеседование по русскому языку пройдут более 6 тысяч девятиклассников

Итоговое собеседование по русскому языку пройдут более 6 тысяч девятиклассников Фото: Ольга Крыльцова

Ямальские девятиклассники готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку, которое проидет 10 февраля. Всего в нем примут участие 6,5 тысяч ребят из 115 образовательных учреждений.

Цель собеседования - оценить, насколько хорошо дети владеют русским языком, проверить навыки грамотного оформления высказываний и умения ясно излагать свои мысли. Также оно служит допуском к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования.

Испытание состоит из четырех заданий: чтение текста, его пересказ, монолог и диалог с экзаменатором. На выполнение заданий отведено 15 минут.

Оценивать ответы участников будет эксперт - учитель русского языка и литературы. В итоге ученик получит «зачет» или «незачет». Для получения «итогового зачета» необходимо набрать не менее 10 баллов из 20 возможных.

Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность процедуры увеличат на 30 минут, также для них предусмотрены все необходимые условия. На данный момент это 300 девятиклассников автономного округа.

Отметим, что итоговое собеседование для выпускников 9 классов было введено в России как обязательное испытание в 2019 году.