В детском технопарке Нового Уренгоя состоялся кейс-турнир среди малышей

Фото: администрация Нового Уренгоя

В новоуренгойской средней школе №17 работает детский технопарк. Он представляет уникальную площадку, на базе которой любители технического творчества могут погрузиться в мир инжиниринга, программирования и инноваций.

На данный момент открыты три интересных направления: «Аэро» - конструирование и программирование квадрокоптеров; «Робо» - робототехника, программирование, электроника, машинное зрение; «Хаи тек» - VR/AR-технологии, разработка приложений виртуальной и дополненной реальности, станки с числовым программным обеспечением.

Каждое направление предполагает проектную работу под руководством опытных педагогов-наставников, которые делятся с ребятами своими знаниями и мастерством.

За короткий период воспитанники детского технопарка уже смогли добиться выдающихся результатов - один из учеников стал призером регионального чемпионата Worldskills в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Также в технопарк часто приезжают гости из других образовательных учреждений . На днях здесь состоялся кейс-турнир «Профессионалы будущего». Участие в нем приняли первоклассники СШ №17 и воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада «Непоседы». Ребята провели несложные опыты, получили новые знания и массу впечатлений.