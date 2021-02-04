Ямальцы могут создать арт-обложки к сказкам коренных народов Севера

Фото: департамент культуры ЯНАО

Национальная библиотека Ямала напоминает о старте окружного виртуального конкурса творческих работ «Арт-обложка моей сказки» по мотивам фольклорных произведений коренных народов Севера.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо придумать и воплотить в жизнь макет арт-обложки к одному фольклорному произведению - сказке. Он должна визуально привлекать внимание и вызывать желание открыть книгу.

Продемонстрировать свое художественное мастерство могут жители автономного округа в трех возрастных группах: от 7 до 11 лет, от 12 до 17, от 18 лет и старше.

Онлайн голосование за лучшую работу пройдет с 6 по 11 апреля, а итоги конкурса подведут 13 апреля 2021 года. Все участники получат памятные дипломы, победителей и призеров наградят денежными призами.

Подробно узнать о требованиях к предъявляемым работам, а также получить более подробную информацию о датах проведения вы сможете на Корпоративном информационно-библиотечном портале.

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