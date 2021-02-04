В Салехарде ремонтируют знаменитый гигантский градусник

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде приступили к устранению поломки знаменитого гигантского термометра, расположенного на фасаде дома №2 по улице Мира. Вчера, 3 февраля, подрядная организация приступила к работам в рамках гарантийных обязательств.

Напоминаем, что причиной неисправности стал скачок электричества.

-На данный момент производится установка стабилизаторов для бесперебойной подачи электричества, система тестируется. Завершить подрядчик обещал в ближайшие сутки. Будем надеяться, что больше не сломается и будет показывать нам верную температуру, - прокомментировал глава города Алексей Титовский.

Отметим, что шкала градусника показывает температуру от -50 до +40 градусов.

Для более четкой видимости изображения на термометре установлено 26 тысяч штук светодиодов. Корпус столбика и шкалы градусов сделаны из анодированного алюминия, что позволяет использовать его в условиях Крайнего Севера, а также защитить от снега и дождя.

Ширина нового уличного термометра составляет 3 метра, а высота - 22,4 метра. Вес гиганта - 589 килограмм.