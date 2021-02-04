В Ноябрьске «Лада Приора» вылетела на встречку и столкнулась с «ВАЗ»

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

Авария случилась 3 февраля в районе проспекта Мира города Ноябрьска. Около 22:20 минут водитель «Лады Приоры» существенно превысил скорость при проезде искусственной неровности. Далее он потерял управление, из-за чего автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной «ВАЗ»

Фото: Госавтоинспекция Ямала

В результате ДТП виновник аварии госпитализирован в больницу.

Напоминаем, что с начала 2021 года на региональных трассах произошло 496 ДТП, в которых 7 человек погибли и 28 травмированы, в их числе 2 детей.