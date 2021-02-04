Активные пуровчане могут войти в молодежный совет при главе района

Активные пуровчане могут войти в молодежный совета при главе района. Новый состав будет включать по одному представителю от молодежных советов поселений, делегированных представителей крупных общественных организаций и предприятий ТЭКа, а также победителей отборочного конкурса. Общее количество членов совета - не более 30 человек, срок полномочий - два года.

К участию в конкурсе приглашаются талантливые и активные жители района в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие опыт общественной деятельности.

Ключевыми критериями отбора станут:

- значимость общественной деятельности конкурсанта (человек должен быть популярен в молодежной среде, иметь широкий круг знакомств, представлять интересы молодежи муниципального образования или определенного круга общения);

- опыт организации и проведения общественных мероприятий, реализации социальных проектов;

- навыки публичного выступления, умение вести диалог и работать в команде.

Документы на участие в конкурсном отборе принимаются до 25 февраля. Получить более подробную информацию можно на сайте или по телефону: 8 (34997) 6-10-27.