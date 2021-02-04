Почти миллион: жительницы Муравленко взяла кредит и отдала деньги мошенникам

Жительницы Муравленко взяла кредит и отдала деньги мошенникам Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что потерпевшей позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что на имя женщины оформлен кредит.

Когда заявительница сказала, что не имеет к этому никакого отношения, ей предложили защитить свои денежные средства. Для этого надо было зайти в приложение банка и следовать дальнейшим указаниям. Будучи введенной в заблуждение, женщина действительно оформила кредит, затем сняла в ближайшем банкомате деньги, поступившие на карту, и перевела их на счет, который, по словам лжесотрудника, был открыт для погашения кредита. В результате данных действий заявительница лишилась более 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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