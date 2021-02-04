На Ямале семьям, находящимся на особом контроле, устанавливают пожарные извещателе с GSM-модулем

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале продолжается работа по оборудованию мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автономными пожарными извещателями с GSM-модулем. Всего на территории округа зарегистрировано порядка 10-ти тысяч таких мест.

На сегодняшний день устройствами оборудовано 1 056 мест проживания указанных категорий граждан - 10 процентов, где установлено 3 383 извещателя, из которых 675 - с GSM-модулем.

В 2021 году автоматические датчики планируется установить по 323 адресам: 219 - многодетным малоимущим семьям, 20 - маломобильным инвалидам, 32 - семьям, находящимся в социально-опасном положении, 52 - детям сиротам. Общие расходы на установку составят порядка 4 миллионов рублей.

Отметим, что профилактическая работа по стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них проводится на постоянной основе и находится на особом контроле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ситуация серьезная: с начала года на Ямале произошло 115 пожаров. В округе усилят меры для снижения возгораний в жилых домах (подробнее)