Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жительница Салехарда лишилась крупной суммы, рассчитывая получить компенсацию за лекарства

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
Жительница Салехарда лишилась крупной суммы, рассчитывая получит компенсацию за лекарства

Жительница Салехарда лишилась крупной суммы, рассчитывая получит компенсацию за лекарства

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Салехарда обратилась 56-летняя жительница, ставшая жертвой мошенников.

Как оказалось, телефонные аферисты использовали в разговоре с потерпевшей известную схему: они представились сотрудниками полиции. Один из злоумышленников сообщил, что они помогают людям, которые ранее пострадали при покупке лекарственных препаратов, также он добавил, что женщине полагается компенсация. В течение нескольких дней на телефон потерпевшей поступали звонки, в ходе которых она переводила денежные средства на различные счета. После совершения всех операций, злоумышленники перестали выходить на связь.

В итоге северянка лишилась 39 900 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительное ущерба гражданину».

Напоминаем, что по такой же схеме мошенники ограбили жительницу ноябрьска - более 24 тысяч рублей. А вот жительнице Нового Уренгоя повезло куда меньше, она отдала миллион.

Криминал