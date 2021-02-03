Жительница Салехарда лишилась крупной суммы, рассчитывая получить компенсацию за лекарства

Жительница Салехарда лишилась крупной суммы, рассчитывая получит компенсацию за лекарства Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Салехарда обратилась 56-летняя жительница, ставшая жертвой мошенников.

Как оказалось, телефонные аферисты использовали в разговоре с потерпевшей известную схему: они представились сотрудниками полиции. Один из злоумышленников сообщил, что они помогают людям, которые ранее пострадали при покупке лекарственных препаратов, также он добавил, что женщине полагается компенсация. В течение нескольких дней на телефон потерпевшей поступали звонки, в ходе которых она переводила денежные средства на различные счета. После совершения всех операций, злоумышленники перестали выходить на связь.

В итоге северянка лишилась 39 900 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительное ущерба гражданину».

Напоминаем, что по такой же схеме мошенники ограбили жительницу ноябрьска - более 24 тысяч рублей. А вот жительнице Нового Уренгоя повезло куда меньше, она отдала миллион.