«История и культура Ямала»: в регионе создают учебник с дополненной реальностью и 3D объектами

Фото: правительство ЯНАО

В окружном региональном институте развития образования началась работа по созданию учебного пособия для школьников 5-11 классов «История и культура Ямала».

Руководителем авторского коллектива станет известный исследователь региона Андрей Головнев. Также он является российским этнологом и антропологом, доктором исторических наук, директором музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, заведующим базовой кафедрой МАЭ РАН в НИУ ВШЭ СПб и профессором Санкт-Петербургского государственного университета. Еше в состав рабочей группы войдут ученые и исследователи из Салехарда, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени. Каждый из них в течение всей своей профессиональной карьеры занимается изучением исторических источников, архивных материалов и археологических памятников на территории округа.

-Учебник должен быть интересен детям, поэтому при его создании мы планируем использовать современные форматы, которые дополнят текст и помогут и учителю, и ученикам в изучении истории Ямала. Планируется использовать QR-коды, 3D объекты, дополненную реальность и интерактивные карты - рассказал заместитель директора окружного регионального института развития образования Алексей Фомин.

Учебник для пятых классов планируется включить в образовательный процесс в 2022 году. Полностью учебное пособие будет запущено в школы Ямала в 2023 году. Это позволит ребятам лучше узнать свой регион и гордиться вкладом своих земляков в историю России.

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