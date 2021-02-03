Жители Ямала могут получить ежемесячную выплату за третьего ребенка в беззаявительном порядке Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей предоставляется ежемесячная выплата. С 1 января 2021 года она продлена на новый срок в беззаявительном порядке, то есть без подачи гражданами заявления и документов.

Размер пособия - 16 753 рубля на каждого третьего и последующего малыша до достижения 3-летнего возраста. Однако есть условие, выплата предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает 35 414 рублей.

Отметим, что перед месяцем окончания выплат орган социальной защиты населения будет самостоятельно запрашивать документы, необходимые для назначения пособия на следующие 12 месяцев.

Жителям окружной столицы, которые хотят воспользоваться данной мерой соцподдержки впервые, нужно обратиться через «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», находящийся по адресу: ул. Броднева, 15 или через «Госуслуги». Также направить заявление можно через почту.

При первичном обращении за назначением выплаты граждане подают только заявление, без предоставления иных документов.