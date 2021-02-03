В Новом Уренгое движение по ул. Железнодорожной откроется в марте

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Алексей ситников посетили строящуюся развязку на ПМК-9.

Сейчас специалисты завершают монтаж металлоконструкций пролетного строения (1-6 и 1-7). Эти же работы предстоит выполнить и на ул. Железнодорожной. Движение по ней откроется к 8 марта. Также сейчас бетонируются опоры (1-4), ведется переустройство теплотрассы по Западной магистрали.

Отметим, что рабочие трудятся в две смены, на объекте заняты 210 человек.

-Получаю многочисленные обращения на неудобства связанные со строительством путепровода: проезжая часть временно перекрыта, поток машин хлынул во двор. Вблизи школа, детский сад. Родители переживают за детей. Поручил своему заму Виктору Пузанову совместно с ГИБДД решить этот вопрос. Движение должно быть безопасным. Надо понимать, что сквозной проезд здесь - мера вынужденная. Водители, будьте внимательнее, - сообщил градоначальник.

Сдача ПМК-9 запланирована на ноябрь 2021 года. Подрядчик обещает завершить масштабную стройку уже в сентябре - ко Дню города.