Драка на ножах и молотках: в Ноябрьске рыбалка четырех друзей закончилась трагедией

В Ноябрьске рыбалка четырех друзей закончилась трагедией

В Ноябрьске завершилось расследование уголовного дела в отношении 62-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, происшествие случилось 7 февраля 2020 года в районе Ярайнерского месторождения. В тот день четверо жителей Ноябрьска отправились на рыбалку, захватив с собой алкоголь.. Через какое-то время между подвыпившими северянами возник конфликт, закончившийся трагедией.

Разгоряченный спиртным, потерпевший схватив молоток, а затем нанес приятелям несколько ударов. После этого обвиняемый, вооружившись ножом, нанес обидчику удар в область спины. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Далее очевидцы и подозреваемый самостоятельно сообщили в правоохранительные органы о случившемся.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.