Ямальские «зеленые» объявили о начале подготовки к экспедициям

Фото: правительство ЯНАО

Ямальцы, желающие вступить в ряды «зеленых», могут принять участие в заявочной компании на прохождение образовательной программы комплексной подготовки эковолонтеров, стартующей в конце февраля.

Обучение - обязательное условие для участия во всех волонтерских экспедициях Зеленой Арктики. В прошлом году сертификаты получили 116 участников из восьми стран (Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Болгария, Польша, Израиль и Россия).

В планах общественников, подготовить собранный металл для вывоза с Вилькицкого. Напоминаем, что работы по уборке побережья Карского моря от ржавеющих бочек и брошенного железа были закончены в прошлом году. В июле десять опытных экодобровольцев займутся сортировкой и перемещением собранного железа в специально отведенные места для последующей его отгрузки. Пятая экспедиция на остров полярного исследователя будет заключительной.

В июне волонтеры планируют отправиться в эколого-социологическую экспедицию в село Салемал, а в августе продолжить работу в Сеяхе.

-Опыт прошлого года в Сеяхе был успешным. В этом сезоне мы снова займемся уборкой территории поселков вместе с населением Ямальского района. Готовим лекции и мастер-классы по экологии, урбанистике и профориентации, организуем соцопросы. Наша задача разобраться с причинами текущего отношения жителей к окружающей среде и постараться вместе найти решение, - рассказал лидер «Волонтеров Арктики» Евгений Рожковский.

В отличие от экспедиций на Арктические острова, в экоциологических экспедициях «Зеленой Арктики» могут принимать участие и девушки. Важный критерий отбора - образование добровольца. Для реализации экосоциологических планов необходим опыт и знания не только экологов и социологов, но и педагогов, психологов, урбанистов, строителей и даже дизайнеров.