Закатал в ковер и спрятал : пуровчанин отправится в тюрьму за убийство гостьи из Томска

Пуровчанин отправится в тюрьму за убийство гостьи из Томска Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе вынесли приговор в адрес 61-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Все началось с того, что в июле 2020 года на территории Тарасовского месторождения Пуровского района без вести пропала 60-летняя жительница Томской области, приехавшая на Ямал для знакомства с мужчиной.

Уголовное дело по факту ее исчезновения возбудили 14 августа 2020 года. При проведении следственно-оперативных мероприятий были выявлены признаки совершенного в отношении женщины преступления, а также установлен причастный к ее пропаже 61-летний мужчина.

Происшествие случилось в ночь с 16 на 17 июля 2020 года, когда женщина распивала алкоголь вместе с новым знакомым. Также с ними в компании находился 61-летний мужчина. В какой-то момент между ним и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес гостье не менее 9 ударов ножом в жизненно-важные части тела. Затем, чтобы скрыть преступление, он закатал труп в ковер, укрыв его под бытовым мусором в яме, расположенной в нескольких метрах от дома.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.