В Новоуренгойскоц ЦГБ обсудили взаимодействие врачей и волонтеров

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ состоялась встреча секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Ситникова и главного врача медицинской организации Кирилла Трапезникова.

Речь шла о взаимодействии медицинских работников с волонтерами. Добровольцы активно помогали врачам в разгар эпидемии коронавируса: транспортом, доставкой лекарств заболевшим и подготовкой к приему пациентов инфекционных госпиталей, развернутых в приспособленных помещениях.

-Помощь волонтеров была большим подспорьем в нашей работе. Это действительно эффективное сотрудничество. Добровольцы также в самое напряженное время помогали специалистам колл-центра - принимали телефонные звонки, поступающие на горячую линию. Сплоченность помогла оперативно наладить процесс оказания медицинской помощи в условиях эпидемии, - поделился впечатлением о совместной работе главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

В свою очередь Алексей Ситников выразил от лица волонтеров уверенность в том, что отношения врачей и актива партии «Единая Россия», несмотря на снижение роста заболеваемости COVID-19, останутся настолько же тесными, а результат взаимодействия будет таким же эффективным.

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