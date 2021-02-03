Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 февраля 2021 года увеличилось на 62 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 62 человека, с начала периода - 35 803.

Из общего числа болеющих госпитализировано 357 жителей, 20 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 382 человека.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизнь 63-летней женщины из Ноябрьска. В понедельник, 1 февраля, также скончался один человек. Во вторник, 2 февраля, зафиксировано две смерти.

Кроме того, за сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 428 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 58 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 12; Надымском районе - 11; Ноябрьске и Пуровском район - 10.

Далее идут: Новый Уренгой - 8; Салехард, Губкинский и Лабытнанги - 2; Тазовский район - 1.

Всего в регионе было проведено 5 025 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 185 человек, за весь период - 32 250.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 16 474 человека с COVID-19, с начала периода - 3 901 204. Выздоровевших - 24 842, за весь период - 3 365 367. Умерших - 526, с начала периода - 74 684.