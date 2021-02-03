В поликлинике Тарко-Сале восстановили электричество. Принимать пациентов начнут во второй половине дня

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ восстановили электроснабжение. На данный момент персонал в оперативном режиме устраняет последствия пожара и готовит помещения к приему пациентов.

К обычному режиму работы поликлиника вернется с 14:00.

-Плановая и экстренная помощь пациентам будет оказываться в полном объеме. Временно не будет работать рентген-кабинет поликлиники. Для рентренологического исследования пациенты будут направляться в стационар ТЦРБ, - сообщили в медучреждении.

Напоминаем, что минувшей ночью на цокольном этаже поликлиники произошло возгорание. За два часа пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

В настоящее время для неотложных и экстренных случаев работает стационар ТЦРБ. В нем дополнительно дежурят два врача-терапевта. Вызвать врача на дом можно по телефонам регистратуры: 2-16-36, 6-30-63. Она работает в штатном режиме. Также в экстренных случаях можно вызвать скорую помощь: 2-17-38, 03, 103 с мобильного телефона.