Жители Салехарда могут предварительно записаться на вакцинацию от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде ожидается поступление новой партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Препарат должны доставить уже на следующей неделе, а пока жители могут записаться на прививку. Сделать это можно через единую электронную регистратуру ЯНАО, госуслуги или по телефону: 9-93-97. Записавшийся попадает в лист ожидания, в порядке очереди ему будет назначена дата и время вакцинации.

Сделать прививку можно в пункте вакцинации в Культурно-деловом центре по ул. Арктическая, 1. Там оборудовано четыре кабинета для осмотра врачом и два - процедурных. Время работы с 08:00 до 16:00. С 16:00 до 20:00 работает одна прививочная бригада. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Как сообщил глава города Алексей Титовский, первый этап вакцинации прошел успешно. В течение трех дней прививки сделали более тысячи горожан, в том числе и жители Пельвожа.

Напоминаем, что перед вакцинацией участники процесса проходят предварительный осмотр врачом и термометрию. После вакцинирования пациент находится под наблюдением медицинского работника в течение получаса. Второй компонент вакцины вводится через 21 день.