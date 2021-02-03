В Тарко-Сале задержали рецидивиста, который украл игрушки из чужой машины Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратилась жительница Тарко-Сале. Она рассказала, что в период с 21 по 26 января кто-то забрался в ее автомобиль, припаркованный возле дома, и украл оттуда детские игрушки на 8 тысяч рублей. Также потерпевшая пояснила, что машина была открыта из-за неисправности дверных замков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Им оказался ранее судимый и безработный мужчина 1996 года рождения. Оказавшись в отделении, преступник во всем сознался, добровольно отдав полицейским похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении 25-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Что касается заявительницы, то она привлечена к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».