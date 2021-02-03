В Новом Порту открылся современный крытый хоккейный корт

Фото: правительство ЯНАО

В Новом Порту открылся крытый хоккейный корт. В помещении будут проходить состязания по фигурному катанию, хоккею и другим ледовым видам спорта, а также массовые катания. Летом спортивную площадку планируют использовать как теннисный корт.

Территория вокруг нового объекта также будет благоустроена. Рядом уже располагаются воркаут-площадка, беговая и велосипедная дорожки, в будущем появится открытое футбольное поле.

При строительстве корта были использованы долговечные материалы, которые специально подобраны для суровых климатических условий Арктики. Ледовая площадка соответствует всем требованиям по проведению спортивных мероприятий и соревнований, ее длина составляет 60 метров, ширина - 30, высота здания - 14 метров.

Отметим, что хоккейный корт приобретен на средства гранта главы Ямальского района, который администрация Нового Порта получила, участвуя в районном конкурсе по благоустройству поселений. Также помощь в строительно-монтажных работах по возведению объекта оказал «Газпромнефть-Ямал». Это первая крытая спортивная площадка современного класса в отдаленном ямальском селе.