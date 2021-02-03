В Таркосалинской ЦРБ произошел пожар. Прием пациентов временно приостановлен

Фото: Таркосалинская ЦРБ

В Таркосалинской ЦРБ произошел пожар. Минувшей ночью загорелось помещение в цокольном этаже здания площадью 25 квадратных метров. К 2:00 часам возгорание было локализовано.

-В настоящее время в поликлинике в оперативном режиме восстанавливают электроснабжение. Прием пациентов до обеда проводиться не будет. О возобновлении работы поликлиники сообщим дополнительно, - рассказали в медучреждении.

Вызвать врача на дом можно по телефонам регистратуры: 2-16-36, 6-30-63. Она работает в штатном режиме. Для неотложных и экстренных случаев работает стационар ТЦРБ. Для приема в нем дополнительно дежурят два врача-терапевта. Также в экстренных случаях можно вызвать скорую помощь: 2-17-38, 03, 103 с мобильного те