Более 7 тысяч ямальцев привились от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

В первую волну массовой вакцинации жители Ямала охотно шли на прививку. На данный момент вакцину от коронавируса получили более 7 тысяч человек, из них более тысячи - уже второй компонент.

С воскресенья, 31 января, ямальцы активно пошли на прививочные пункты. Из-за большего количества желающих вакцинироваться в некоторых даже приняли решение о продлении рабочих часов.

Напоминаем, что для удобства граждан в округе оборудовано 70 пунктов, где можно поставить прививку. Помимо медицинских учреждений, они расположены и в других местах. Главное условие - соблюдение правил хранения препарата, отдельный вход и возможность комфортно отдохнуть после вакцинации.

Сейчас запас вакцины в муниципалитетах подходит к концу. Медицинские учреждения формируют листы ожидания для тех, кто не успел привиться во время первой волны. На следующей неделе ожидается еще одна поставка «Гам-Ковид-Вак».