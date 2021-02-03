На Ямале началась реализация большого проекта по созданию туристического кластера

Фото: правительство ЯНАО

На Полярном Урале началась реализация большого проекта по созданию туристического кластера. Напоминаем, что он был представлен федеральным экспертам и представителям Ростуризма осенью 2020 года.

Первым этапом станет создание турбазы «Харбейская». Проект включает строительство гостиничного комплекса, а также перепрофилирование под гостиницу административного здания природного парка. Всего предусмотрено 40 номеров разного класса, бистро, ресторан, банный комплекс и зона для пикника.

Сама турбаза будет общедоступной. Завершить проект планируется в течение года.

Стоит отметить, что природный комплекс «Харбейский», на территории которого создается турбаза, является геологическим памятником регионального значения. Здесь разрешены организованные туристические посещения, однако сейчас, из-за неразвитой инфраструктуры, доступ для туристов ограничен. После создания турбазы посетить уникальный природный парк смогут все желающие.

База на Харбее - всего лишь один элемент туристического кластера на Полярном Урале, который включен в стратегию развития Арктической зоны России. Проект также предусматривает создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Из с развитой сетью отелей различного класса, предприятиями общепита и развлекательными объектами. Также в состав кластера войдет этностобище «Земля Надежды» и уникальные природные объекты, такие как река Харбей, озера Большое Щучье и Хадатаеганлор.

Реализовать проект планируется к 2024 году.