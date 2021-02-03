На Ямале актуализировали данные о животных, занесенных в Красную книгу региона

Фото: правительство ЯНАО

Ямальские специалисты актуализировали сведения о животных, включенных в Красную Книгу региона.

Так, из 310 видов позвоночных, обитающих в округе, в Красную Книгу внесены 23 вида птиц и четыре вида млекопитающих. Под особой защитой находятся белый медведь, дикий северный олень (Ямало-Белоостровская популяция и Гыданская популяция), краснозобая казарка, пискулька, малый или тундряной лебедь, лесной (таежный) гуменник, орлан-белохвост, кречет и стерх. Также в окружную Красную Книгу включены рыбы, рептилии, амфибии и насекомые.

Данные о количестве и распространении ценных видов уточняются по результатам учетных и мониторинговых работ.

Как рассказал начальник управления по охране и регулированию использования животного мира департамента Олег Истрати, основные направления работы по сохранению биоресурсов - это патрулирование охотничьих угодий, предотвращение фактов незаконной добычи и проведение наблюдений.

Учетные работы по определению численности охотничьих ресурсов проводятся ежегодно в январе-феврале. Полученные данные говорят о стабильности особо ценных видов. На территории округа обитает более 11 тысяч лосей, на стабильно высоком уровне водится глухарь - более 258 тысяч, тетерев - около 384 тысяч и соболь - более 18 тысяч особей.