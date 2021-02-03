Как в Ленинграде: таркосалинцам раздадут 125 грамм хлеба

Фото: администрация Пуровского района

Таркосалинский дворец культуры «Геолог» присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая пройдет 10 февраля.

В память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда будут раздавать кусочки ржаного хлеба, расфасованного по 125 граммов. Такая суточная норма для служащих, иждивенцев и детей была введена в городе с 20 ноября 1941 года.

Кроме того, в рамках акции таркосалинцам расскажут о непростом быте, мужестве и стойкости ленинградцев во время Великой Отечественной войны. Город находился в осаде 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время погибли около 600 тысяч человек.

Сейчас на Ямале проживает 14 человек, награжденных почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Округ оказывает им поддержку в виде ежемесячного содержания, компенсации расходов по оплате ЖКУ, предоставления бесплатного единого проездного билета, возмещения затрат на санаторно-курортное лечение, выплаты на ремонт жилья и прочее.