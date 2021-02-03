В Лабытнанги от коронавируса привились 450 жителей

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

В Лабытнанги первая волна массовой вакцинации от коронавируса прошла успешно. В течение двух дней прививки сделали 450 жителей. С поступлением очередной партии вакцины иммунизация продолжится.

-В Лабытнанги организовано пять пунктов вакцинации: три - во взрослой поликлинике, по одному в спорткомплексах «Авангард» и «Полярный». Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Лично убедилась в наличии удобной навигации, зон отдыха и организации самого процесса, - сообщила глава города Марина Трескова.

Напоминаем, что к вакцинации допускаются абсолютно здоровые граждане, информацию об этом должен подтвердить врач на предварительном осмотре. Также желающие поставить прививку оформляют добровольное согласие.

Препарат «Гам-КОВИД-Вак» вводится в два этапа. Для вакцинации вторым компонентом горожан пригласят через 21 день.

Записаться на процедуру можно по телефону колл-центра: 8-800-350-31-89.

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