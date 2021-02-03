Продав мебель мошеннице, пуровчанин лишился денег Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратился 36-летний житель Тарко-Сале, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 25 января 2021 года мужчина разместил на одном из сайтов объявление о продаже стеллажа стоимостью 5 500 рублей. Далее, 30 января, ему позвонила некая девушка, изъявившая желание приобрести мебель через курьера. Для перевода денег за покупку, неизвестная отправила ссылку и убедила таркосалинца пройти по ней.

Не заподозрив обмана, мужчина выполнил все указания: перешел по ссылке и ввел свои персональные данные, после чего с его банковской карты произошло списание 5 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не переходить по ссылкам, отправленным незнакомыми людьми.