Погода на Ямале на 3 февраля: тепло и снег

Погода на Ямале на 3 февраля
Фото: Ольга Крыльцова
В среду, 3 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -17, ночью -24. Ветер 1-4 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -13. Ветер 4-6 м/с.
Надым: облачно. Днем -17, ночью -19. Ветер 2-4 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -16. Ветер 2-3 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -13. Ветер 4-5 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -14. Ветер 2-4 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем -16, ночью -23. Ветер 2-3 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -13. Ветер 5-6 м/с.