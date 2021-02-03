Погода на Ямале на 3 февраля: тепло и снег

Погода на Ямале на 3 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 3 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -17, ночью -24. Ветер 1-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -13. Ветер 4-6 м/с.

Надым: облачно. Днем -17, ночью -19. Ветер 2-4 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -16. Ветер 2-3 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -13. Ветер 4-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -14. Ветер 2-4 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -16, ночью -23. Ветер 2-3 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -13. Ветер 5-6 м/с.