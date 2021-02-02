Салехардским пенсионерам помогут освоить компьютер и другие современные гаджеты

Фото: департамент культуры ЯНАО
Национальная библиотека Ямала объявила набор в Школу компьютерной грамотности для пенсионеров на февраль. Курс, проходящий в комфортной и приятной обстановке, позволит освоить современную технику легко и без проблем.
На занятиях слушатели познакомятся с азами владения компьютером, изучат портал «Госуслуги», научатся покупать билеты онлайн, пользоваться социальными сетями и смартфоном, а также многим другим интересным и полезным вещам.
Отметим, что Школа компьютерной грамотности в Национальной библиотеке поможет сэкономить время, а иногда и эмоции, в освоении компьютерной техники и современных гаджетов.
Время проведения: 11:00 – 12:30
Адрес: г. Салехард, ул. Чубынина, 36
Стоимость: бесплатно
Телефон для справок: 8 (34922) 4-17-98.