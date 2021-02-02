Археологические предметы МВК им. Шемановского представлены на выставке в Екатеринбурге

Фото: МВК им. Шемановского

Шесть археологических предметов из фондов Музейно-выставочного комплекса им.Шемановского представлены на постоянно действующей экспозиции в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в УФО (г. Екатеринбург).

Археологические предметы охватывают исторический период в две тысячи лет: от Эпохи раннего железа (сер. I тыс. до н. э. - сер. I тыс. н. э.), до Нового времени (XVIII - XIX век). Произведения искусства имеют высокую художественную и историко-культурную ценность, характеризуют материальную и духовную культуру своего времени.

Изделия из сакрально-производственного центра Усть-Полуй (скребок-лопаточка и вертлюг) отражают оленеводческий характер хозяйственной адаптации коренных этносов Ямала.

Зооморфные подвески относятся к раннему периоду формирования уникального, так называемого «сибирского» звериного стиля, который достигнет наибольшего расцвета в X-XI веках.

Бляха из бронзы с изображением мифического существа - китовраса, относится как сразу к духовной и материальной культуре, являясь частью костюма, и исполняя культовые функции.

Предмет Нового времени - латунное блюдце, использовалось в ритуальной практике аборигенного населения. Оно является свидетельством развития торговли, в котором регион активно участвует с начала 2 тыс. н.э. Это развитие привело к появлению многих инноваций в экономике, культуре и общественном развитии севера Западной Сибири.