На Ямале выбрали лучшего автослесаря и водителя грузовика

Фото: правительство ЯНАО

В Ямальском многопрофильном колледже состоялся окружной этап конкурса «Славим человека труда!» в номинациях «Лучший автослесарь» и «Лучший водитель грузового автомобиля». В нем приняли участие 11 человек - девять представителей предприятий округа и два ученика, получающих специальность «автослесарь».

Конкурс проводился в два этапа - проверка теоретических знаний и практические задания.

На устном этапе автослесари демонстрировали знания конструкции автомобиля, а водители грузового авто проходили тесты на правила дорожного движения.

В практической части автослесари определяли и устраняли неисправности в коробке передач легкового автомобиля ВАЗ, а водители грузовиков выполняли упражнения на автодроме: «змейку», парковку, заезд в гараж и на эстакаду. Конкурсная комиссия оценивала не только скорость выполнения заданий и технику, но и соблюдение правил безопасности.

Победителем в номинации «Лучший автослесарь» среди работников организаций стал Камиль Сулейманов (АО «Салехарддорстрой»). Второе место занял Алексей Реднев ( Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие). Замкнул тройку Дмитрий Семенов (АО «Сибнефтегаз»).

Лучший результат среди студентов автослесарей показал Руслан Анагуричи. На втором месте Валерий Лаишев.

В номинации «Лучший водитель грузового автомобиля» призовые места распределились следующим образом: победителем стал Владимир Орлов (АО «Сибнефтегаз»), второе место занял Валерий Цеханович (АО «Салехардэнерго»), третье место - Дмитрий Михайлюков (Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие).

Памятными призами награждены Андрей Кузнецов («Новатэк-Юрхаровнефтегаз») и Андрей Ситников (АО «Ямалгосснаб»).