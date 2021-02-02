В Губкинском запустили новый автобусный маршрут на дачи

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском запустили автобус по новому маршруту №3 на дачи. В его удобстве уже убедились глава города Андрей Гаранин и депутат Законодательного собрания Виктор Казарин.

Автобус ходит ежедневно - в будни и в выходные. Стоимость проезда для взрослого составляет 30 рублей, для школьников - 5 рублей.

Создание маршрута и реконструкция дороги на дачи - идея самих губкинцев, за которую активно голосовали в проекте «Уютный Ямал». Название тоже выбирали жители - путем голосования выиграл вариант «Удачный», поэтому остановка - «Удачная».

Также для жителей установили теплый павильон с табло, на котором отображается время.

-Остановка разделена на два отапливаемых помещения. В одном - губкинцы с комфортом ожидают автобус, в другом - дежурит участковый. На дачах на постоянной основе проживают некоторые губкинцы, они прописаны здесь. Поэтому мы решили совместно с УМВД сделать так, чтобы жители могли обратиться к участковому, не выезжая в город, - рассказал градоначальник.

Теперь губкинцы могут лично оценить результат воплощения своей инициативы - хорошая дорога, новый автобусный маршрут и теплая остановка.