Более десяти ямальцев пожаловались заместителю прокурора на нарушение прав своих детей

Фото: прокуратура ЯНАО

Первый заместитель прокурора ЯНАО Владимиром Мартыновым совместно с региональным Уполномоченным по правам ребенка Данило Трубицыным проведел личный прием жителей по вопросам, связанным с нарушениями прав несовершеннолетних в режиме видеоконференции.

В итоге за помощью обратились жители Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги, Надыма, Тарко-Сале, а также поселка Харп.

Так, законные представители 16-летних подростков, проживающих в Ноябрьске и Салехарде, попросили проверить обоснованность отказа органов пенсионного фонда в выплатах, установленных Указами Президента России.

Поводом для обращения на личный прием жительницы Лабытнанги послужило нападение бездомных животных на ее ребенка.

По жалобам заявительниц из Надыма организована проверка обоснованности решений органов социальной защиты населения об отказе в выдаче им сертификатов на региональный (материнский) капитал.

Кроме того, поступили обращения о нарушении прав ребенка-инвалида на своевременную компенсацию самостоятельно приобретенных средств реабилитации, о несоблюдении прав детей на безопасное пребывание на детской площадке, а также на деятельность органов опеки и попечительства.

В ходе приема принято 11 обращений, по каждому из них даны конкретные поручения и организованы проверочные мероприятия, ход и результаты которых взяты на контроль прокуратурой округа.