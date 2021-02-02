Фото: правительство ЯНАО

На Ямале усилено оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям. С этого года для них доступно три направления для заключения социального контракта - соглашения между гражданином и государством, помогающего в преодолении трудной жизненной ситуации. Это помощь в трудоустройстве, открытии бизнеса и развитии личного подсобного хозяйства, включая профессиональное обучение. Размер поддержки различен: от 16 926 рублей в месяц до 250 тысяч единовременно.

Решение было принято в связи с указом Президента, одна из целей которого - повышение уровня жизни граждан.

Получение такой помощи и финансовой поддержки возможно раз в год. При этом гражданин должен быть готов к обязательному выполнению всех условий программы социальной адаптации, которая будет составлена индивидуально под каждого обратившегося. В ином случае соглашение будет расторгнуто.

-Срок оказания помощи - от трех месяцев до года. В течение этого периода специалист органа соцзащиты контролирует выполнение установленной программы, - рассказала директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

Государственная соцпомощь в виде ежемесячной выплаты, действующая до 2021 года, сохраняется и именуется теперь как «адресная социальная помощь». Теперь она предоставляется без привязки к социальному контракту. Ее размер увеличен и составляет 312 рублей на каждого члена малоимущей семьи, в случае если это студент до 23 лет - 1 246 рублей, и 623 рубля на малоимущего одиноко проживающего гражданина.

Обратиться можно либо за заключением соцконтракта, либо за адресной соцпомощью. Получать сразу две меры поддержки невозможно.

Подать заявление на получение адресной социальной помощи можно в МФЦ, на портале госуслуг или почтовым отправлением в адрес органа соцзащиты населения по месту жительства.

Обратиться за заключением социального контракта можно только в орган соцзащиты населения.

С этими и другими мерами соцподдержки можно ознакомиться на сайте окружного департамента социальной защиты населения ЯНАО в разделе «Информационный киоск» или по телефону 8-800-2000-115.