Ямальцев приглашают поучаствовать в литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальцев приглашают поучаствовать в ежегодном конкурсе «Герои Великой Победы». Он проводится с целью сохранить и увековечить память о героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных конфликтах.

Традиционно мероприятие проходит в пять этапов: отбор, определение полуфиналистов, затем финалистов, победителей и само награждение. Принять участие может любой желающий вне зависимости от гражданства и возраста.

На конкурсе представлены следующие номинации: «Проза» (литературный рассказ), «Поэзия» (стихотворение), «Публицистика» (эссе, очерк, новелла), «Проба пера» (среди участников до 12 лет и от 12 до 18 лет), «Рисунок» (среди участников до 12 лет, от 12 до 18 и от 18 лет), «Песня» (текст).

Также объявлены номинации для военнослужащих и членов их семей: на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение; лучшее воинское подразделение по военно-патриотическому воспитанию.

Кроме того, есть номинация для членов Юнармии и для обучающихся в довузовских образовательных организациях Минобороны России - на лучший рассказ, очерк или стихотворение по теме «Есть в каждой семье свой герой».

Более подробная информация представлена на сайте конкурса.