В Ямальском районе откроется передвижная выставка «Лабиринты в мерзлоте»

Фото: департамент культуры ЯНАО

В музее Яр-Сале Ямальского района готовится к открытию передвижная выставка «Лабиринты в мерзлоте». Она представляет сенсорно-игровое пространство, объединенное одной темой - орнаментами, созданными на основе берестяных изделиях из археологический коллекции Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

В собрании МВК хранится большое количество орнаментированных сосудов из бересты, датируемых разными периодами истории, начиная от эпохи бронзы (пять тысяч лет тому назад) и заканчивая 19 веком. Залегание в округе слоя вечной (многолетней) мерзлоты позволило этим шедеврам прекрасно сохраниться.

На выставке посетители смогут как самостоятельно, так и вместе со специалистами познакомиться с изобразительным наследием народов, проживавших на территории Нижнего Приобья и полуострове Ямал в течение многих сотен лет, а также прикоснуться руками к древним узорам и создать свои.

В разработке интерактивного оборудования и оформлении выставки использованы изображения, скопированные с изделий, обнаруженных при раскопках cакрально-производственного центра Усть-Полуй (II век до н. э. - II век до н. э.), городища Бухта Находка (XII - XIV века), Войкарского (XIV - XIX века), Надымского(XVI - XVIII века), Полуйского (XVI - XVIII века) городков.