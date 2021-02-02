Жительницам Салехарда рассказали, как выявить рак груди на ранней стадии

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Салехардской ОКБ прошел мастер-класс по самообследованию молочных желез в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.

Его организовали сотрудники Центра здоровья окружной больницы совместно с волонтерами-медиками. «Островок здоровья» развернули у регистратуры, где для всех желающих проводили индивидуальные беседы и наглядно, при помощи макета, показывали женщинам, как обнаружить беду еще до похода к врачу.

Отметим, что рак молочных желез является одним из самых распространенных онкологических заболеваний не только на Ямале, но и в России в целом. Патологический процесс на ранней стадии не сопровождается болевыми ощущениями, поэтому выявить онкологию может лишь врач. Однако, вовремя обнаруженное заболевание дает шанс на полное выздоровление, а для этого каждый житель должен знать о раке как можно больше.

В 2020 году на Ямале выявлено 986 новых случаев онкологии, 560 из которых диагностированы на ранних стадиях.