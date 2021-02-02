Ирина Новоселова назначена руководителем аппарата губернатора ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

В правительстве Ямала вновь кадровые изменения. Так, руководителем аппарата губернатора назначена Ирина Новоселова.

Трудовая деятельность Ирины Новоселовой началась в коммерческих структурах экономической направленности. С 2013 года она работала в Департаменте инвестиционной политики правительства Тюменской области, где занималась вопросами инвестиционного развития региона. Затем отвечала за формирование стратегии взаимодействия с клиентами государственного сектора в ПАО «Сбербанк».

С 2016 года - эксперт-консультант заместителя губернатора ЯНАО по вопросам развития экономики и инвестиционного потенциала региона.

Стоит отметить, что Ирина Новоселова выиграла конкурс среди участников резерва управленческих кадров с проектом «Методы нематериального стимулирования госслужащих».

В 2018 году назначена старшим советником губернатора ЯНАО.

Кроме того, чиновница имеет степень магистра Тюменского государственного университета по специальности «Экономика» и Тюменского государственного нефтегазового университета по направлению «Нефтегазовое дело».

В настоящее время она проходит обучение в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.