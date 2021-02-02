В Салехарде будут судить мужчину, который с особой жестокостью зарезал младшего брата Фото: Ольга Крыльцова

Салехардский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в квартире одного из домов по ул. Зои Космодемьянской произешел конфликт между двумя братьями, употреблявшими алкоголь. Разгоряченный спиртным, старший родственник схватил нож и нанес младшему множество ударов. От полученных телесных повреждений 45-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Его тело было обнаружено в ночь на 25 декабря 2020 года.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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