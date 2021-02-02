В Надыме руководство коммерческой организации скрыло от налоговиков более 17 миллионов

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Было установлено, что руководства ООО «НадымЖилКомСервис», зная об имеющейся задолженности по налогам, намеренно скрыли с мая 2016 года по июль 2017 года более 17 миллионов рублей, за счет которых должно производится взыскание задолженности на общую сумму свыше 13 миллионов рублей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что это не единственный подобный случай в регионе. Так, в Новом Уренгое генеральный директор ООО «Градорика» скрыл от налоговиков почти сто миллионов рублей.