Прокуратура Салехарда обязала убрать снег с городских парковок для инвалидов Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда организовала проверку по информации из местных СМИ. Речь шла о заваленных снегом парковках для инвалидов.

В итоге было установлено, что парковочные места для маломобильных граждан в районе улиц Республики, 73 и Чапаева, 13, завалены снегом. Точно такая же ситуация обстоит с пешеходным мостом через реку Шайтанка от ул. Арктическая до пр. Молодежи. Кроме того, на лестничных пролетах образовалась наледь. По краям проезжей части улиц Губкина, Арктическая, Чубынина и Почтовая также скопился рыхлый снег шириной более 70 сантиметров.

В целях защиты прав маломобильных граждан на свободное перемещение, прокуратура внесла представления руководителям АО «Салехарддорстрой» и МКУ «СДЕЗ» .

Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется профильным ведомством.